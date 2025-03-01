İran tarafından el konulan Siyonist geminin görüntüleri ilk kez yayınlandı (+video)

İran tarafından 13 Nisan'da ele geçirilen MSC Aries adlı kargo gemisinin görüntüleri ilk kez yayınlandı.
Amerikan medyası, 13 Nisan 2024 tarihinde Hürmüz Boğazı yakınında İsrail bağlantılı bir kargo gemisine el konulduğunu duyuruştu.
İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu'na (UKMTO) göre; bu olay, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Umman Denizi'ndeki Fucayra limanının 50 mil kuzeydoğusunda meydana geldi.
İran medyası ise, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrail'le bağlantılı Portekiz bandıralı gemiye el koyduğunu bildirmişti.
Associated Press, Portekiz bandıralı MSC Aries gemisinin Siyonist işadamı Eyal Ofer tarafından yönetilen Zodiac Maritime şirketine bağlı olduğunu belirtmişti.
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