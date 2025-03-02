İranlı komutan: İran semaları düşmanlar için ulaşılmazdır

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd, İran'ın hava savunma yeteneklerinin düşmanlar için caydırıcı olduğunu vurgulayarak, İran semalarının düşman ve saldırganlar için ulaşılmaz hale geldiğini söyledi.

Savunma ekipmanlarının üretiminde geçmişte yaşanan zorluklara değinen Sabahiferd, İran'ın bugün ulaştığı askeri gücün düşmanlar için büyük bir engel oluşturduğunu belirtti.

Hava savunma sistemlerinin birlik ve dayanışma içinde hareket ettiğini ifade eden İranlı komutan, "Hava savunma kuvvetlerimizin koordinasyonu sayesinde İran semaları, düşmanların ulaşamayacağı bir bölge haline gelmiştir." dedi.

Savunma taktik ve tekniklerinin tehditlere göre sürekli olarak güncellendiğini belirten Emir Sabahiferd, bu stratejik değişimlerin düşmanların hesaplarını altüst ettiğini ve İran hava savunmasının bu doğrultuda çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.