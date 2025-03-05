Tel Aviv'in yeni Suriye planı: Dürzilere bir milyar dolar ödeyecek

El Cezire'nin aktardığına göre, Wall Street Journal gazetesi, Siyonist rejimin Suriye'deki Dürzî topluluğuna yardım etmek için bir milyar dolardan fazla ödeme yapmayı planladığını bildirdi.

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Tel Aviv, Suriye'deki Dürzîleri, ülkenin yeni hükümetine karşı çıkmaya zorlamaya çalışıyor. Ancak Siyonist rejimin asıl amacı, Suriye'nin güneyinde özerk bir devlet kurmak ve bu ülkeyi bölmektir."

Suriye'nin güneyindeki önde gelen Dürzî liderlerden biri, "Biz savaş peşinde değiliz ve Suriye'nin mezhepçi bir yapıya bürünmesini istemiyoruz." dedi.

Netanyahu daha önce de Suriye'nin güneyindeki Dürzîleri destekleme çağrısında bulunmuştu.

Ancak dün Rusya el-Yevm sitesi, Suriyeli Dürzîlerin Siyonist Rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun onları destekleme yönündeki son açıklamalarına tepkileri hakkında bir rapor yayınladı. Raporda, "Netanyahu'nun bu topluluğu destekleme çağrısı, Dürzîler arasında olumsuz tepkilere neden oldu." denildi.

Dürziler, Suriye'nin mevcut durumundan memnun olmasalar da, Suriyeli olduklarını ve ülkelerini desteklediklerini vurgulamaya devam ediyorlar. Dürzîler, Siyonist rejimin Suriye'nin kargaşasından faydalanmaya çalıştığının farkındalar.

Sveyda kentinde yaşayan Şeyh Edhem Abdülhak, "Siyonist rejim bir şey söylüyor, ancak gizlice tam tersini yapıyor. Bu rejim, kendi çıkarlarını gerçekleştirmek ve Suriye'yi bölmek peşinde." dedi.