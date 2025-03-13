Erakçi: Müzakere için önce baskıların kalkması gerek

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tahran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliği içinde olduğunu ve mevcut sorunların çözümü için yeni bir önerinin değerlendirildiğini açıkladı.

“Kapsamlı bir etkileşim içindeyiz”

Göreve geldiği ilk aylarda bölgesel çapta büyük bir savaşın önlenmesi için belirli adımlar atmanın zorunlu olduğunu dile getiren Erakçi, bu dönemde dış politikanın savaşın özel terminolojisini ve üslubunu kullanarak şekillendiğini ifade etti.

Erakçi, “Tam teşekküllü bir savaşın kendine özgü bir dili vardır ve dış politikamız, mevcut savaş koşullarına uygun şekilde şekillenmiştir. Biz geniş kapsamlı bir etkileşimi benimsiyoruz ve politikaların etkinliğini ön planda tutuyoruz” dedi.

“Ulusal çıkarlar önceliğimizdir”

İran dış politikasının geleneksel bölünmelerle şekillendirilemeyeceğini belirten Erakçi, “Ben ulusal düşünceye sahip bir diplomat olarak yetiştirildim ve bu doğrultuda hareket edeceğim. Ülkemin ulusal çıkarlarının gerektirdiği her yere gider, görevimi yerine getiririm. Bu yer ister New York, ister Kabil, isterse Beyrut olsun” ifadelerini kullandı.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın “azami baskı” politikasına karşı İran’ın sergilediği direnci de değerlendiren Erakçi, “Eğer karşı taraf azami baskı uyguladığı bir dönemde müzakereye oturursak, zayıf bir konumda müzakereye başlamış oluruz ve sonuç almayız. Bu bir inatlaşma ya da ideolojik tutum değil, teknik bir değerlendirmedir. Karşı tarafa, baskı politikasının işe yaramadığını kanıtlamalıyız. Ancak o zaman eşit şartlarda müzakere masasına oturabiliriz” diye kaydeti.

“Sabır politikamız pasif değil”

İran’ın dış politika stratejisinin pasif bir bekleyiş olmadığını vurgulayan Erakçi, “Bizim sabır stratejimiz edilgen bir sabır değil, aktif bir sabırdır. Hiçbir şekilde pasif bir politika izlemiyoruz. Hatta olası nükleer müzakereler için de planlarımız var ve hazırlıklıyız. Müzakereler dolaylı olarak devam ediyor. Avrupa ülkeleriyle iletişim kanalımız açık. Rafael Grossi ve UAEA ile işbirliği yapıyoruz ve mevcut sorunları çözmek için yeni bir öneri üzerinde çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

“Avrupa, aracı rolünü sürdürebilir”

Avrupa ülkelerinin önceki nükleer müzakerelerde iyi bir arabuluculuk yaptığını ve bu rolü sürdürmelerinin mümkün olduğunu belirten Erakçi, “Avrupa ile bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Aynı zamanda Rusya ve Çin ile yakın istişarelerimize devam ediyoruz. Ancak sonuç olarak, ABD yaptırımları kaldırmalıdır. Doğrudan müzakere ancak baskı ve tehditlerden uzak, eşit koşullarda mümkün olabilir ve bu durumda halkımızın ulusal çıkarlarının korunacağını garanti altına alabiliriz” diye kaydeeti.