  1. İran
12 Mar 2025 11:41

"Trump’ın mektubu bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran’a ulaşacak" iddiası

"Trump’ın mektubu bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran’a ulaşacak" iddiası

Trump’ın İran’a mektup gönderdiğine dair iddialar ve söylentilere rağmen, şu ana kadar böyle bir mektup ulaşmadı.

Geçen haftanın sonundan bu yana Trump’ın İran’a mektup gönderdiğine dair çeşitli iddialar, söylentiler ve tartışmalar gündeme gelmiş, hatta Trump’ın kendisi de Fox News ile yaptığı röportajda bu konuya değinmişti.

Ancak şu ana kadar İran’a böyle bir mektup ulaşmadı ve son dönemde sosyal medyada bu mektuba atfedilen metinlerin tamamı asılsızdır.

Bu bağlamda, Tesnim muhabirinin edindiği bilgilere göre, Trump’ın mektubunun yakında bölgedeki bir ülke aracılığıyla İran’a teslim edilmesi bekleniyor.

News ID 1925191

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