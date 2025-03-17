Duanın kanatlarında sonsuz huzur: Ramazan ayının 16. gününün duası

Mübarek Ramazan ayının 16. gününde, inananlar günün anlam ve önemine uygun dualar etmeye devam ediyor. Bugüne özel olarak okunabilecek dualardan biri de iyilerle birlikte olmayı dile getirirken, kötü insanların etkisinden korunmayı ve Allah’ın rahmetiyle ebedi yurda kavuşmayı niyaz ediyor.

Arapça:

دعاء اليوم السادس عشر: اللهمّ وَفّقْني فيهِ لِموافَقَةِ الأبْرارِ وجَنّبْني فيهِ مُرافَقَةِ الأشْرارِ وأوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ الى دارِ القَرارِبالهِيّتَكِ يا إلَهَ العالَمينِفين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde iyi insanlarla arkadaş olmaya beni muvaffak kıl ve kötü insanların arkadaşlığından beni uzaklaştır. Rahmetinle bana ebediyet ve sükûnet yurdu olan -cennette- yer ver; ilahlığın hakkına, ey âlemlerin ilahı!

Latince: “Allahumme veffignî fîhi li-muvafeget’il-ebrar ve cennibnî fîhi murafagat’el-eşrar, ve avinî fîhi bi-rahmetike ila dar’il-garari bi-ilahiyyetike ya ilah’el-alemîn.”