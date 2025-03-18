Rahmet denizinde bir damlacık; Ramazan ayının 17. gününün duası

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayında, her gün için özel dualar okunuyor. Ramazan’ın 17. gününe özel olarak yapılan duada, Allah’tan salih amellere hidayet edilmesi ve hacetlerin kabul edilmesi niyaz ediliyor.

Bu özel duada, Allah’ın kullarının iç dünyasını en iyi bilen olduğu vurgulanarak, O’na açıklama yapmaya veya soru sormaya gerek olmadığı ifade ediliyor.

İşte Ramazan ayının 17. gününün duası...

Arapça:

دعاء اليوم السابع عشر: اللهمّ اهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأعْمالِ واقْضِ لي فيهِ الحَوائِجَ والآمالِ يا من لا يَحْتاجُ الى التّفْسير والسؤالِ يا عالِماً بما في صُدورِ العالَمين صَلّ

على محمّدٍ وآلهِ الطّاهِرين

Türkçe: Allah’ım! Bu günde beni salih amellere hidayet et; bu günde beni hacet ve arzularıma kavuştur. Ey açıklamaya ve sormaya ihtiyacı olmayan; ey âlemdekilerin göğsünde bulunanları (içinde geçenleri) bilen –Rabbim-! Muhammed’e ve onun tertemiz Ehlibeyti’ne rahmet et.

Latince: “Allahummehdinî fîhi li-salih’il-e’mali, vegzi lî fîh’il-havaice ve’l-amal. Ya men la yehtacu ile’t-tefsiri ve’s-sual. Ya alimen bima fî sudur’il-âlemin, salli alâ Muhammedin ve Âlih’it-tahirin.”