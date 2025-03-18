Ramazan temalı Azerice "Gözəl Allah" klibi yayınlandı (+Video)

Mübarek Ramazan ayının gelişi ve İmam Hasan Mücteba’nın (a.s) doğumu münasebetiyle “Gözəl Allah” (Güzel Allah) adlı Azerice ilahi klip, sanatçı Hadi Kazımi’nin seslendirmesiyle yayınlandı.

Bu eser, manevi müzik, şiir ve tasavvufi görüntülerin birleşimiyle Ramazan’ın mesajlarını aktarmak, ilahi değerleri derinleştirmek ve oruç tutanlar için huzurlu bir atmosfer oluşturmak amacıyla hazırlandı.

“Gözəl Allah” ilahisi, Fecir Kültürel Enstitüsü’nün siparişiyle, Ârif Abdullahî’nin yapımcılığında ve Hadi Şükrevi’nin yönetmenliğinde hayata geçirildi. Eserin sanatsal danışmanlığını ise Muhammed Fasihi Ramendi üstlendi.

Geleneksel ve dini müzikten ilham alan bu manevi eser, yayınlandıktan kısa süre sonra İran ve komşu ülkelerdeki Azerbaycan Türkleri arasında büyük ilgi gördü. Azerbaycan, Gürcistan, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerde geniş bir kitle tarafından beğeniyle karşılanan klip, Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtarak, Ehlibeyt (a.s) aşıkları ve oruç tutanlar için tasavvufi bir deneyim sundu.

“Gözəl Allah” ilahi klibi, çeşitli medya platformları, sosyal medya ağları ve video paylaşım siteleri aracılığıyla izleyicilerin erişimine açılmış durumda. Ayrıca, eser İran İslam Cumhuriyeti’nin Sahar Azeri televizyon kanalında düzenlenen resmi bir törenle tanıtıldı.