Bölge güvenliği Amerikan reçetesiyle sağlanamaz

İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacı Babayi, bugün (Salı, 27 Ekim) İran İslam Cumhuriyeti Meclisinin açık oturumunda yaptığı konuşmada, İran Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri’nin katılımıyla Mekke Paktı üyesi ülkelerin gerçekleştirdiği toplantıya değindi.

Hacı Babayi, komşuluk ilişkilerine riayet edilmesini ve komşu ülkelerle bölgesel iş birliğinin geliştirilmesini olumlu değerlendirdiklerini belirterek, “Ancak Trump’ın savaş meselesinde çıkmaza girdiğine dikkat edilmelidir.” dedi.

İsrail’de bugün seçimlerin de yapıldığını belirten Hacı Babayi, ABD Başkanı’nın petrol fiyatlarını düşürmeye ve ülkesindeki iç sorunları yönetmeye çalıştığını ifade etti.

Hacı Babayi, birçok müzakerenin Trump ve Netanyahu tarafından karşı tarafı sınamak amacıyla yürütüldüğünü savunarak, ziyaret ve görüşmelerin ABD’nin çıkarlarına değil, bölge ülkeleri için olumlu sonuçlara hizmet etmesi gerektiğini söyledi.

Bölgenin güvenliğinin anahtarı kimin elinde?

İran Meclis Başkan Yardımcısı, Mekke Paktı üyesi ülkelerin İran’a gerçekleştirdiği ziyaretin, bölgenin asıl aktörünün hangi ülke olduğunu ve bölgesel güvenliğin anahtarının kimin elinde bulunduğunu gösterdiğini belirtti.

Bu durumun İran'ın gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Hacı Babayi, İran’ın gücünü kabul eden ve ABD ile İsrail rejiminin bölgeden çekilmesine zemin hazırlayan anlaşmaları desteklediklerini kaydetti.

Bölge ülkelerinin güvenliğin sağlanmasının kendi sorumluluklarında olduğunu anlamaları gerektiğini vurgulayan Hacı Babayi, deneyimlerin ABD’nin bölgesel güvenliğe herhangi bir katkı sağlamadığını gösterdiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı’nın İran’ın yönetimi altında tutulması ve petrol fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra komşu ülkelerin bir gün önce İran’a gerçekleştirdiği ziyaretin, İran’ın gücünü ve ABD ile İsrail rejiminin çaresizliğini ortaya koyduğunu savundu.

ABD’nin İran’a yönelik herhangi bir girişimi güçlü karşılık görecek

Son gelişmelerin, bölgenin Amerikan reçetesiyle güvenliğe kavuşamayacağını gösterdiğini belirten Hacı Babayi, güvenliğin bizzat bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini söyledi.

Hacı Babayi, “ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik düşüncesizce atacağı herhangi bir adım, ülkemizin güçlü karşılığıyla karşılaşacaktır. ABD bu girişimlerinden büyük ölçüde pişman olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD’deki seçimlere ilişkin açıklama

İran Meclis Başkan Yardımcısı, ABD’deki iç siyasi duruma da değinerek, bu ülkenin halkının seçimlere katılım biçimiyle Trump’ın siyasi sahneden silinmesini sağlaması gerektiğini söyledi.