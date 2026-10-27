Muhsin Rızai, Ayetullah Hamaney ile görüştü

İran Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Tümgeneral Muhsin Rızai, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney ile bir araya geldi.

Görüşmede Ayetullah Hamaney, Yüksek Güvenlik Konseyi ve sekreteryasını ülkenin meselelerinin "stratejik karar merkezi" olarak nitelendirdi. Devrim Lideri, "kültür", "siyaset", "ekonomi" ve "güvenlik" olmak üzere dört ana alanın birbirleriyle olan etkileşimine ve her alandaki karar alma süreçlerinin ilgili disiplinlerle uyumlu olması gerektiğine vurgu yaptı.

Ayetullah Hamaney, kararların sağlam ve sarsılmaz olması için her eylemin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar tam bir yol haritasına dayandırılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Bu görüşmede ayrıca, ulusal birliği güçlendirmek, halk ile yetkililer arasında karşılıklı güveni sağlamak, anayasanın, özellikle 176. maddesinin gücünü kullanarak cumhurbaşkanına ve yürütme organlarına ülkenin sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak ve hızlandırmak, Hürmüz Boğazı'nın yönetimini uygulayarak ulusal ve bölgesel güvenliği korumak ve sürdürülebilir ve karşılıklı çıkarlara dayalı olarak komşu ülkelerle ikili ilişkileri güçlendirmek gibi konular yer aldı.

Düşmanın hayal kırıklığına uğratılmasını "ulusal direnişin bir meyvesi" olarak nitelendiren İslam Devrimi Lideri, İran halkının ülkeyi ve sistemi savunma konusundaki kararlılığını sürdürmesi için aktif ve zamanında bilgilendirme yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun yanı sıra, İran halkının ve direniş cephesinin hak ve çıkarlarının, "ne savaş ne de barış" olarak adlandırılan mevcut koşulların sona ermesi için belirlenen şartlar çerçevesinde takip edilmesinin önemine değindi.

Görüşmenin sonunda Muhsin Rızai, ülkenin farklı alanlardaki güncel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bir rapor sundu.

