Pezeşkiyan ve Katar Emiri Moskova'da bir araya geldi

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya'daki Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda Katar Emiri Al Sani ile görüştü.

Görüşmede iki lider, Tahran ile Doha arasındaki ikili ilişkilerin son durumunu değerlendirdi.

Taraflar, siyasi ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesinin ve ikili işbirliği seviyesini artırmak için mevcut kapasitelerin en iyi şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Enerji sektöründeki işbirliği, ekonomik ve ticari etkileşimlerin geliştirilmesi ile gaz ihraç eden ülkeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin ele alındığı görüşmede, karşılıklı çıkarlar temelinde işbirliğinin derinleştirilmesi kararlılığı teyit edildi.

