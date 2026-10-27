Rus dergisi: İran, savaşı ABD topraklarına taşımaya hazırlanıyor

Rus uzman Igor Subbotin, Nezavisimaya Gazeta gazetesinde yayımlanan yazısında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından hazırlanan gizli bir notun, İran’ın Orta Doğu’daki Amerikan askerleri ve diplomatlarına yönelik saldırı planlamasında ileri bir aşamaya geldiğini ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre İran’ın olası saldırıları Orta Doğu’daki Amerikan askerleriyle sınırlı kalmayabilir. The New York Times kaynaklarına göre potansiyel hedefler arasında Amerikalı siyasetçiler de bulunuyor. ABD istihbaratına göre İran, ABD topraklarında suikast eylemleri planlamak amacıyla ülkede bulunan uyuyan hücrelerini harekete geçirebilir.

ABD istihbarat birimleri ayrıca İran’ın, ABD topraklarında saldırılar düzenlemek üzere bazı Amerikan vatandaşlarını kendi saflarına kattığını öne sürüyor.

Bu gelişmeler üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki diplomatik varlığını hızla azaltmak ve bazı ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluk personelinin bir bölümünü tahliye etmek zorunda kaldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran’ın planlarına ilişkin istihbarata erişim yetkisi bulunan personelin listesinin hızla genişletilmesi talimatını verdi. Böylece değerli istihbarat bilgilerinin, olası bir esir alınma durumunda risk altında kalabilecek daha az sayıda kişinin elinde bulunması hedefleniyor.

Öte yandan Politico, ABD ve Siyonist yetkililerin tehditlerinin artmasıyla çok sayıda İranlının topyekûn bir savaşın yeniden başlaması ihtimaline karşı hazırlık yaptığını bildirdi.

Habere göre İranlı yetkililer de olası senaryoları değerlendiriyor ve gerekli önlemleri almaya yönelik planlar üzerinde çalışıyor.