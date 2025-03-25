Erakçi: Ermenistan tarafından önrilen “Barış Kavşağı” projesini destekliyoruz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında Ermenistan’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Erakçi, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Bakan, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Güney Kafkasya’daki gelişmeler, bölgesel istikrar ve ekonomik işbirliği konularının ele alındığını söyledi.

İran’dan Ermenistan-Azerbaycan barış anlaşmasına destek

Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanması planlanan barış anlaşmasını desteklediklerini belirten Erakçi bu anlaşmanın bölgesel barış ve ekonomik kalkınma açısından önemli olduğunu vurguladı.

İran’ın, bölgedeki sınır değişikliklerine ve jeopolitik dönüşümlere karşı olduğunu ifade eden Erakçi, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Ticari işbirliği ve ulaşım konularında ortak komite kuruluyor

Toplantıda, İran ve Ermenistan arasındaki ticaret, turizm ve ulaştırma konuları da ele alındı. Erakçi, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, sınır geçişlerinde kolaylık sağlanması ve ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Bu doğrultuda, karayolu taşımacılığı ile ilgili sorunları çözmek için ortak bir komite kurulacağını duyurdu.

ABD Başkanı’nın mektubuna henüz yanıt verilmedi

Erakçi, basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a gönderdiği mektuba henüz yanıt verilmediğini ve bu yanıtın uygun kanallarla iletileceğini söyledi.

İran’ın Washington’ın uyguladığı azami baskı ve yaptırımlar altında ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğini söyleyen Erakçi, İran'ın nükleer programı konusunda Avrupa ülkeleriyle ve diğer uluslararası aktörlerle diyaloğu sürdürdüğünü kaydetti.

İran'ın nükleer müzakerelerden çekilmediğini ve şeffaflık ilkesine bağlı kaldığını vurgulayan Erakçi, nükleer programın tamamen barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü bir kez daha dile getirdi.

İran ve Ermenistan’ın ulaşım ve transit alanında daha fazla kolaylık sağlama konusunda kararlı olduklarını belirten Erkakçi, İran’dan Ermenistan üzerinden Gürcistan ve Karadeniz’e, Ermenistan’dan ise İran üzerinden Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’na transit geçişlerin daha verimli hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Bakan ayrıca, Aras Nehri üzerine yeni bir köprü inşa edilmesi ve geçiş maliyetlerinin düşürülmesi konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Bölgesel ve uluslararası platformlarda karşılıklı destek

İran ve Ermenistan arasındaki siyasi ilişkilerin de ele alındığını belirten Erakçi, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası platformlarda birbirlerini desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Kültürel etkileşimlerin önemine dikkat çeken Erakçi, halklar arasındaki temasların iki ülke ilişkilerinin en köklü ve güçlü yönlerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu bağların daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

İran, “Barış Kavşağı” projesine destek veriyor

Ermenistan Başbakanı tarafından önerilen “Barış Kavşağı” projesine İran’ın destek verdiğini açıklayan Bakan Erkaçi, bu girişimin iki ülke arasındaki işbirliğine yeni fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

İran-Ermenistan ilişkilerinin çeşitlenerek büyüdüğünü vurgulayan İranlı yetkili, bu gelişmelerin önemli bir ilerleme sürecini yansıttığını aktardı.

Ayrıca, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan’a, kendi kitabı olan “Müzakere Gücü” eserinin Ermeniceye çevrilerek yayımlanmasına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Arakçi, bu çevirinin iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi artırmaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Bölgesel işbirliği ve egemenlik vurgusu

Bölgesel iş birliği konusuna değinen Erkaçi, bölgedeki ulaşım ve transit yollarının her ülkenin egemenlik haklarına saygı çerçevesinde geliştirilmesi gerektiğini belirtti. İran’ın, bölgesel transit hatlarına destek verdiğini ancak bu süreçte ülkelerin toprak bütünlüğü ve uluslararası tanınmış sınırlarına bağlı kalınmasının şart olduğunu dile getirdi.

Son olarak, “Bölgede yeni ulaşım yolları açılabilir, ancak bu süreçte egemenlik hakları, uluslararası hukuk ve ülkelerin toprak bütünlüğü mutlaka gözetilmelidir. Bunun dışındaki herhangi bir seçenek kabul edilemez.” diyerek sözlerini tamamladı.

Mirzoyan, Ermenistan’ın Azerbaycan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ancak Bakü’den resmi bir yanıt almadıklarını açıkladı.

Mirzoyan, “Erivan, anlaşmanın imzalanacağı yer, zaman ve diğer ayrıntılar konusunda müzakerelere başlamayı teklif etti. Ancak şu ana kadar Bakü’den bu yönde resmi bir yanıt duymadık.” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan’ın barış anlaşmasının metni üzerinde uzlaşı sağlanmasına rağmen yeni ön koşullar sunduğunu belirtti. Mirzoyan, “Ne yapılmalı? Çalışmaya, müzakere etmeye ve her iki taraf için kabul edilebilir, onurlu ve kalıcı barışı garanti eden çözümler bulmaya devam etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Şu an için barış anlaşmasının nerede ve ne zaman imzalanacağına dair herhangi bir uzlaşının olmadığını vurgulayan Mirzoyan, Ermenistan’ın sürece hızla dahil olmaya ve anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu belirtti.

Azerbaycan’ın Ön Koşulları: Anayasa Değişikliği ve Minsk Grubu’nun Dağıtılması

Azerbaycan tarafı, Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan’a karşı toprak iddiaları bulunduğunu öne sürerek, barış anlaşmasının imzalanması için anayasal değişiklik talep ediyor. Bakü’nün bir diğer şartı ise, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’nun tamamen feshedilmesi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e, barış anlaşmasının imzalanması için müzakerelerin başlatılması çağrısında bulunurken, Bakü’nün ön şartlarını sürdürüyor olması süreci tıkayan en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Ortak basın toplantısında, İran ve Ermenistan arasındaki ticari ilişkiler ve lojistik konuları da ele alındı. Mirzoyan, iki ülkenin sınır geçişlerindeki mazot maliyetlerini düşürme konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

İran ve Ermenistan arasındaki ekonomik ve ulaşım iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten Mirzoyan, bölgedeki barış sürecinin başarıya ulaşmasının, ekonomik kalkınma ve istikrara önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.