İran ve Ermenistan dışişleri bakanları çalışma yemeğinde bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Erivan’da düzenlenen bir çalışma yemeğinde görüşmelerde bulundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, Erakçi’nin resmi ziyaret için Erivan’a geldiğini ve Mirzoyan’ın İranlı mevkidaşını karşıladığını duyurdu. Açıklamada, iki ülke dışişleri bakanlarının çalışma yemeğinde bir araya gelerek bölgesel gelişmeler ve ikili işbirliği konularını ele aldığı belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Erakçi, Erivan ziyareti kapsamında Ermenistan’ın üst düzey yetkilileriyle, özellikle Başbakan ile de görüşmeler gerçekleştirecek. Bu temaslarda, İran-Ermenistan ilişkilerinin geliştirilmesi ve Güney Kafkasya’daki son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.