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25 Mar 2025 12:30

Bakan Erakçi’nin kitabınının önsözünü Ermenistan Dışişleri Bakanı yazdı

Bakan Erakçi’nin kitabınının önsözünü Ermenistan Dışişleri Bakanı yazdı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından kaleme alınan “Müzakerenin Gücü” adlı kitabın Ermenice çevirisi yakında tanıtılacak.

Pars Today’in aktardığına göre, kitabın Ermenice baskısının önsözü, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan tarafından kaleme alındı.

Söz konusu eser, İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği’nin desteğiyle çevrilerek yayımlandı.

Bakan Erakçi kitabında, müzakerelerin etkisini üç temel başlıkta ele alıyor:

• Müzakerelerin bir ülkeye kazandırdığı güç

• Müzakerelerde başarılı olmak için gerekli olan unsurlar

• Bir müzakerecinin sahip olması gereken beceriler ve stratejiler

Kitabın Ermenice versiyonu, Tahran ve Erivan arasındaki kültürel işbirliğinin bir göstergesi olarak İran’ın Ermenistan Büyükelçiliği’nin girişimiyle yayımlandı.

News ID 1925521

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