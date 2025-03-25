Erakçi: Güney Kafkasya, İran dış politikasında önemli bir yer tutuyor

Resmi bir ziyaret kapsamında Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giden İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Güney Kafkasya'nın önemine vutgu yaptı.

Bakan Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın ev sahipliğinde düzenlenen gayri resmi toplantı ve akşam yemeğine katıldığını ifade etti.

Güney Kafkasya bölgesinin İran’ın dış politikasında çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Erakçi, bölgedeki gelişmelerin İran’ın ulusal çıkarları için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan, ziyaretinin ardından, konakladığı yere yürüyerek geri dönerken, Erivan’a tatil için gelen bazı İranlılarla da samimi bir sohbet gerçekleştirdiğini kaydetti.