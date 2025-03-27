Ermenistan, Azerbaycan’a hangi teklifte bulundu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Parlamento’da hükümetle yapılan soru-cevap oturumunda, "Ermenistan, Azerbaycan’a barış anlaşmasının imzalanacağı yer ve zaman konusunda istişarelere başlamayı teklif etti." diye duyurdu.

Başbakan Paşinyan, "Azerbaycan’a istişarelere başlamayı teklif ettik. Elbette, kamuoyuna yapılan teklifler diplomatik kanallardan iletilen önerilerle de destekleniyor ve bir çalışma yürütülüyor. Diplomatik çalışmalar hakkında konuşmak iyi bir üslup değil. Ancak bu çalışmalar sonuç verdiğinde, herkes bu sonucu görecektir," dile getirdi.

13 Mart’ta Ermenistan ve Azerbaycan, barış anlaşmasının metni üzerinde nihai anlaşmaya vardıklarını resmi olarak açıkladılar. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın imzalanma tarihi ve yeri konusunda Bakü ile görüşmelere başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Bunun hemen ardından, ABD, AB, Rusya, BM ve çeşitli devletler de dahil olmak üzere birçok uluslararası aktör, taraflar arasında anlaşma metni üzerinde uzlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı. Ayrıca, belgenin en kısa sürede imzalanması yönünde umutlarını dile getirdiler.

Ancak Azerbaycan, anlaşmayı imzalamak için yeni ön koşullar öne sürmeye devam ediyor. Ermenistan Anayasası'nda değişiklik yapılması gerektiğine dair asılsız iddialarını sürdüren Bakü, ayrıca AGİT Minsk Grubu’nun feshedilmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: Ermeni Haber