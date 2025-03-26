Mirzoyan: Ermeni ve Türk uzmanlar, Gyumri-Kars demiryolunun mevcut durumunu inceliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, resmi ziyarette bulunduğu Brezilya’da, başkent Brasília’nın önde gelen günlük gazetelerinden Correio Braziliense’e verdiği röportajda, Ermenistan-Türkiye ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Mirzoyan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ve bu sürecin mevcut durumu ile gelecekteki olasılıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Röportajda yöneltilen, “Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi adına bir umut var mı?” sorusunu yanıtlayan Mirzoyan, Ermenistan ile Türkiye arasında oldukça yapıcı bir diyalog süreci yürütüldüğünü ifade etti. Her iki tarafın da sürece herhangi bir ön koşul getirmediğini belirten Bakan, temel hedefin diplomatik ilişkilerin kurulması ve buna bağlı olarak sınırların açılması olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu sınırı 34 yıl önce kapattığını hatırlattı.

Bu süreçte belirli ilerlemeler kaydedildiğini dile getiren Mirzoyan, özellikle hava kargo taşımacılığına yönelik yasağın kaldırıldığını, doğrudan uçuşların başladığını ve güven artırıcı çeşitli adımlar atıldığını belirtti. Tarafların üzerinde uzlaştığı konulardan biri olarak da ilk aşamada sınırın, üçüncü ülke vatandaşları ile diplomatik pasaport sahibi Ermeni ve Türk vatandaşlarına açılması olduğunu ancak bu kararın henüz uygulanmadığını söyledi.

Mirzoyan, Türkiye’den gelen açıklamalarda, Türkiye’nin sınırın tamamen açılması konusunda ihtiyatlı davrandığının görüldüğünü ve bunun Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin nihai çözümüne bağlandığını ifade etti. Her ne kadar resmi bir ön koşuldan bahsedilmese de, Türkiye'nin Ermenistan ile olan ilişkilerini Azerbaycan'la olan sürece dolaylı olarak bağlı kıldığını gözlemlediklerini belirtti. Buna karşın, sınırın açılmasının Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere de olumlu katkı sağlayabileceğine inandıklarını dile getirdi.



Türkiye ile varılan somut uzlaşılar arasında, sınır bölgesinde altyapı çalışmalarının başlatıldığına ve Ermeni ile Türk uzmanların Gyumri-Kars demiryolunun mevcut durumunu birlikte incelemekte olduklarına da dikkat çekti. Bu teknik sürecin halihazırda devam ettiğini belirtti.

Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasının, insani meselelerle de yakından ilişkili olduğunu ifade eden Mirzoyan, kayıp kişilerin ve zorla kaybedilen kurbanların akıbetinin netleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bakü’de halen tutulan bazı Ermeni esirlerin göstermelik yargılamalara tabi tutulduğunu ve bu kişilerin derhal serbest bırakılmasının, Ermeni ve Azerbaycan halkları arasında kalıcı barışın inşasına katkı sunacağını belirtti.