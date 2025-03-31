İran ve Azerbaycan cumhurbaşkanları telefonda görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezekiyan, bugün öğleden sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde Ramazan ve Nevruz bayramlarını tebrik ederek, "Azerbaycan'ın Müslüman halkının ve tüm dünya Müslümanlarının bu mübarek ayın ve büyük bayramın hayır ve bereketinden nasiplenmesini diliyorum."

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, yakın zamanda gerçekleştireceği Azerbaycan ziyaretine de değinerek, "Umuyorum ki bu ziyarette, iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi için etkili ve başarılı görüşmeler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise bu telefon görüşmesinde, Ramazan ve Nevruz bayramlarını İran Cumhurbaşkanı ve halkına tebrik ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkemize yapacağı ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ziyaretle, komşuluk bağlarımızı ve ikili iş birliğimizi daha da güçlendireceğimize inanıyoruz." diye konuştu.