Aliyev'den Çin açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Çin'e yapacağı ziyaret öncesi Xinhua'ya konuştu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Temmuz 2024'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan ve Çin arasında "Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" kabul edildiğini hatırlatan Aliyev, "tarihi olay" olarak nitelendirdiği bildirinin Azerbaycan-Çin ilişkilerinde yeni sayfa açtığını belirtti.

Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kendisini Çin'e davet ettiğini ve bu daveti kabul ettiğini bildirerek, "Bu tür üst düzey ziyaretler devletlerarası ilişkilerimizin derinleştirilmesi sürecine ek ivme kazandıracaktır." diye konuştu.

Azerbaycan ile Çin arasındaki ticaret gelişiyor

Çin'le ilişkilerin derinleştirilmesini Azerbaycan dış politikasının önemli yönlerinden biri olarak değerlendirdiklerini söyleyen Aliyev, "Azerbaycan ile Çin arasındaki ticaret hacmi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 20,7 artarak 3 milyar 744 milyon dolara ulaştı. Çin, dış ticaret ciromuzda yüzde 7,9'luk payla Azerbaycan'ın 4. büyük ticaret ortağı haline, ithalatta ise yüzde 17,69'a ulaşarak lider konuma geldi." bilgisini paylaştı.

Aliyev, Azerbaycan ile Çin arasında, özellikle yüksek teknoloji, alternatif ve yenilenebilir enerjiye yönelik doğrudan yatırımların çekilmesi başta olmak üzere, petrol dışı sektörde ortak işbirliği perspektifleri konusunda görüşmeler yürütüldüğünü aktardı.

Tek kuşak tek yol için neler yapiliyor?

Çin'in "Tek Kuşak, Tek Yol" projesini destekleyen ilk ülkelerden biri olduklarını belirten Aliyev, şunları söyledi:

"Bu doğrultuda ciddi pratik projeler hayata geçiriyoruz. Azerbaycan'ın, Çin'den sonra bu projenin hem kendi sınırları içinde hem de sınırları dışında hayata geçirilmesine en fazla yatırım yapan ikinci ülke olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma Koridoru ve Trans Hazar Uluslararası Ulaştırma Güzergahı (Orta Koridor) ile Hazar'ın en büyük limanlarından biri olan Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı, 'Tek Kuşak, Tek Yol' çerçevesinde ekonomik ve ulaştırma fırsatlarının gerçekleştirilmesi için yeni perspektifler açıyor.

"Orta Koridor şu anda Hazar Denizi üzerinden Avrupa ve Orta Asya'yı Çin'e bağlayan güvenilir ve emniyetli bir güzergah, aynı zamanda Çin'den Avrupa'ya ve tersi yönde yük taşımacılığının en ideal yoludur. Azerbaycan ile Çin arasındaki transit taşımacılık hacmi 2024'te 378 bin ton olarak gerçekleşti ve bu miktar 2023'e göre yüzde 86 daha fazla. 2024'te Çin'den Azerbaycan'a Orta Koridor üzerinden ihracat ve transit olarak 287 tren sevk edildi."

Aliyev, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le karşılıklı saygı ve güvene dayanan bir ilişki kurduklarını belirterek, "Ziyaretim, Azerbaycan ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesine hizmet edecektir." dedi.

Kaynak: Aydınlık