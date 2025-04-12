Erdoğan İran’ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, 4. Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile görüştü.

Hatipzade görüşmede ikili ilişkilerin önemine ve iki ülkenin her alanda iş birliğini geliştirme iradesine vurgu yaptı.

Tahran’da yapılması beklenen İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 9. Toplantısı'na değinen Hatipzade, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran'a yapacağı ziyaretin önemli olduğunu değerlendirdi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel konular özellikle siyonist rejimin Gazze’deki suçlarının devamı ve bu rejimin Suriye’deki yayılmacı politikalarının da altı çizildi.



