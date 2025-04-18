Naim Kasım: Hizbullah'ı silahsızlaştırma hayalini kafanızdan atın

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, son gelişmeler ve özellikle Lübnan’ın ulusal savunma stratejisiyle ilgili önemli başlıkları ele alacağı konuşmasına kısa süre önce başladı.

Lübnan Hizbullah’ı Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, savunma stratejisi ve son gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada şu açıklamalarda bulundu:

“Direniş bir tepkidir; bu, Lübnan devleti halkını koruyamadığında ortaya çıkan bir durumdur.”

Direnişin Lübnan’da işgale karşı bir tepki olduğunu belirten Şeyh Naim Kasım, “İşgalci, toprakları ele geçirip dayatma ve yayılmacı girişimlerle yeni koşullar empoze etmeye çalışıyor” dedi.

Hizbullah’ın direnişe iki temel nedenle inandığını vurgulayan Şeyh Naim Kasım, “Birincisi, işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi gerektiğine olan inanç, ikincisi ise ulusal bir yaklaşımla, topraklarımızın işgal altında olduğu gerçeğidir” ifadelerini kullandı.

İsrail’in sadece işgal altındaki Filistin’le yetinmediğini belirten Hizbullah lideri, “İsrail yayılmacıdır ve Lübnan’ı da ele geçirmek istemektedir” dedi.

“Direnişin Lübnan’daki özelliği, büyük, kapsamlı ve etkili kazanımlarla başlamış olmasıdır. Eğer direniş olmasaydı, işgalci güçler ülkeden çıkmazdı” diyen Şeyh Naim Kasım, direnişin 40 yıl boyunca önemli ve etkili başarılar elde ettiğini söyledi.

Hizbullah lideri “Direniş, İsrail’i güney sınırlarımızda durdurmayı başardı, hedeflerine ulaşmasını engelledi ve gençlerimiz efsanevi bir direniş sergiledi. Büyük fedakarlıklar verdik ama İsrail’in hedeflerine ulaşmasını engelledik” şeklinde konuştu.

Hizbullah yetkilisi, “Direnişe, çok bedel ödediniz ya da çok şehit verdiniz denilmez. Asıl soru, nasıl oldu da direniş, İsrail, ABD ve tüm dünyadan gelen bu büyük saldırıyı durdurmayı başardı ve onları güney sınırlarında durdurdu?” açıklamasını yaptı.

Lübnan Hizbullah’ı Genel Sekreteri yaptığı açıklamada, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının tamamen direnişin kararlılığı sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Şeyh Naim Kasım, “Eğer bu direniş olmasaydı, hiçbir anlaşma sağlanmazdı ve İsrail saldırılarına devam ederdi” dedi.



Hizbullah lideri “Bugün tüm dünya biliyor ki Hizbullah ve Lübnan devleti anlaşmaya sadık kalmıştır, ancak İsrail taahhütlerine uymamıştır” ifadelerini kullandı.



Kasım Naim, çıklamasında, “Hizbullah anlaşmaya bağlı kaldı ve Lübnan devleti de tüm dünyaya karşı durarak bunu ispat edebilir” diyen yetkili, İsrail’in direnişi silahsızlandırma söyleminin asıl amacının, Lübnan’ı zayıflatmak ve işgal etmek olduğuna dikkat çekti.



“Kim direnişi zayıf sanıyorsa, büyük bir yanılgı içindedir” diyen Hizbullah lideri, İsrail’in hedeflerine ulaşamayacağını da vurguladı:

“Direniş sürdüğü sürece, yanında Lübnan halkı, ulusal ordu ve Hizbullah’ın destekçileri var oldukça, İsrail planlarını gerçekleştiremeyecektir.”

Diplomasiye şans verdiklerini ancak bu fırsatın sonsuz olmadığını belirten Hizbullah lideri “Bizim başka seçeneklerimiz de var ve hiçbir şeyden korkmuyoruz. Eğer bu tutumunuzu sürdürürseniz, zamanı geldiğinde kararımızı göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri, Hizbullah’ın silahsızlandırılması yönündeki çağrılara sert tepki göstererek, “Hiçbir şart altında Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına izin vermeyeceğiz. Bu düşünceye sahip olanlar, bu fikri kafalarından çıkarmalıdır” dedi.

Genel Sekreter, “Lübnan ordusuyla hiçbir sorunumuz yok; bizim tek sorunumuz İsrail’ledir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında, “Direnişe saldıran ve silahlarımızı almaya çalışan herkesle karşı karşıya geliriz. Kimseye bu oyunu oynamasını tavsiye etmiyoruz” diyen Hizbullah lideri, “Onurlu bir halkı arkasına alan biri, dünyadan korkmaz. Onurlu halkı olan biri dimdik durur, korkaklar ise kaçar” şeklinde konuştu.