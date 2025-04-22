İran ve Tacikistan arasında güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı

İran İçişleri Bakanı İskender Mümini ile Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazan Rahimzade başkent Duşanbe'de düzenlenen törende güvenlik işbirliği anlaşmasına imza attı.

Güvenlik işbirliği anlaşması hakkında bilgi veren Mümini, bu anlaşmanın örgütlü terörizmle mücadele, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı konularını kapsıyor'' dedi.

Mümini, bu anlaşmanın hayata geçirilmesiyle her iki ülkede güvenliğin sağlanamsına katkı sunmasını umduğunu dile getirdi.

Geçtiğimzi Ocak ayında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın huzurunda 23 işbirliği anlaşması imzalandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzalanan bu anlaşmalar, siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal, eğitim, ulaşım, gümrük, ticaret, veterinerlik gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.