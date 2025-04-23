İran İçişleri Bakanı, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Bu görüşmeyi olumlu değerlendiren Mümini, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın selamı ve mesajının Tacikistan Cumhurbaşkanı’na iletildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mümini, Tacikistan Cumhurbaşkanı’nın bu görüşmede, siyasi, güvenlik, kültürel, sosyal ve turizm alanlarında ilişkilerin derinleştirilmesi ve geliştirilmesinde hiçbir kısıtlama olmadığını vurguladığını bildirdi.

Mümini ayrıca, İmamali Rahman’ın, Pezeşkiyan’ın ziyareti sırasında imzalanan mutabakatların uygulanması konusunda Tacikistan’ın tam bir hazırlık içinde olduğunu ifade ettiğini aktardı.

İçişleri Bakanı, iki ülke arasındaki kültürel, tarihi, dini ve dilsel ortaklıkları göz önünde bulundurarak, ilişkilerin daha da derinleşmesini umduğunu dile getirdi.

Mümini, bu görüşmede ele alınan konulardan birinin iki ülke arasındaki vize muafiyeti olduğunu ve ilk aşamada hava seferleri için vizelerin kaldırıldığını, ikinci aşamada ise kara seferleri için de vizelerin kaldırılarak İran ve Tacikistan vatandaşlarının daha rahat seyahat etmeleri için zemin hazırlanmasının kararlaştırıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı ayrıca, Tacikistan Cumhurbaşkanı’nın kendisine, İran Cumhurbaşkanı’na iletmek üzere özel bir mesaj verdiğini de sözlerine ekledi.