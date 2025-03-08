Hizbullah'tan Nasrallah'ın cenaze törenine katılanlara teşekkür mesajı

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılan milyonlarca kişiye teşekkür etti.

el-Menara göre, Şeyh Naim Kasım mesajında “Vefa ehli ve direnişin bayraktarları” diye hitap ettiği kalabalığa şükranlarını sundu. Halkın yoğun katılımının ve törenin organizasyonunun, bu tarihi olayın etkisini artırdığını vurguladı.

Hizbullah lideri, direnişçilere hitaben yaptığı açıklamada, hareketin siyasi alandaki varlığını sürdüreceğini ve şehitlerin fedakarlıklarının direnişi daha da güçlendireceğini ifade etti. Kasım, şehitlerin kanı ve esirlerin çektiği acıların, kendilerini daha da motive ettiğini ve mücadele azimlerini artırdığını belirtti.

İlahi yardıma olan inançlarını koruduklarını vurgulayan Şeyh Naim Kasım, en büyük arzularının İmam Mehdi’nin zuhuruyla adaletin ve zaferin gerçekleşmesi olduğunu dile getirdi.