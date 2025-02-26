İran-Hizbullah görüşmesi: Beyrut’ta bölgesel konular ele alındı

Lübnan basını, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ile Beyrut’ta bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

El Mayadeen'e göre, bu önemli görüşme, Erakçi ve Galibaf’ın Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Seyyid Haşim Safiyuddin'in cenaze törenine katılmak için gittiği Lübnan’dan ayrılmadan önce yapıldı.

Görüşmede, İran’ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Amani de hazır bulundu. Taraflar, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alarak mevcut siyasi durum üzerine istişarelerde bulundu.