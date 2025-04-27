Pezeşkiyan patlama bölgesini havadan inceledi (+video)

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Şehit Recai Limanı’ndaki patlamayla ilgili durumu yerinde incelemek üzere Bender Abbas’a gitti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Bender Abbas Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hükümet, Bender Abbas olayında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine sahip çıkacaktır. Bu olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, olayda yaralanan yaklaşık 700 kişiye de Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

Pezeşkiyan yaralıları hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, patlama sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Pezeşkiyan yangın bölgesini havadan inceledi

Liman kenti Bender Abbas yaşanan patlama sonrası alana helikopterle gelen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bölgeyi havadan inceledi.

Pezeşkiyan'dan yangın faciası için talimat

Yangın söndürme çabaları hususunda ilgili yetkililerden bilgi alan Pezeşkiyan, iki gündür devam eden yangının söndürülmesi için talimat verdi.

Bender Abbas Limanı'nda yaşanan patlama faciası nedeniyle ülke genelinde bir günlük milli yas ilan edildi.

Olayın yaşandığı Hürmüzgan eyaletinde ise 3 günlük yas ilan edilmişti.

Ülkenin güneyinde bulunan Bender Abbas kentindeki limanda meydana gelen şiddetli patlamada 28 kişi yaşamını yitirdi, en az 800 kişi yaralandı.

Şehit Recai Limaı'nda itfaiyecilerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.