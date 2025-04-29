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29 Nis 2025 14:31

Çin'de korkunç yangın: Çok sayıda ölü var (+video)

Çin'de korkunç yangın: Çok sayıda ölü var (+video)

Çin’de bir restoranda çıkan yangın sonucu 22 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çin hükümet medyasının aktardığına göre ülkenin kuzeydoğusunda bulunan bir restoranda çıkan yangın sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Xinhua'nın haberine göre, eyaletin Baota ilçesinde bir restoranda, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çin liderinden özel talimat

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların en kısa sürede tedavi edilmesi, ölen 22 kişinin ailelerine gerekli desteğin sağlanması ve yangının çıkış sebebinin en kısa sürede aydınlatılarak sorumluların kanun önünde cezalandırılması talimatını verdi.

News ID 1926512

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