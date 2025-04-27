İslami Cihad Hareketi'nden İran'a dayanışma mesajı

Filistin İslami Cihad Hareketi, İran’ın güneyindeki Bender Abbas kentinde bulunan Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından yayınladığı yazılı bir açıklamada, İran halkı ve İslam Devrimi Lideri'ne en içten taziye ve dayanışma duygularını iletti.

İslami Cihad Hareketi'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İslam Devrimi Lideri ve aziz İran halkına en derin başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Allah'tan, hayatını kaybedenlere cennetinde yüksek makamlar, yaralılara ise acil şifalar niyaz ediyoruz."

İslami Cihad Hareketi ayrıca, İran’ın bilge lideri ve direnişçi halkı sayesinde bu zor günleri başarıyla aşacağına olan inancını vurguladı.