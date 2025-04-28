Beşar Esad’ın kuzeni “Özel Kuvvet” kurdu: Bir milyon kişi hazır

Beşar Esad’ın kuzeni Rami Mahluf, Suriye’nin sahil bölgelerinde silahlı bir grup kurarak bu bölgelerde güvenliği sağlama çabalarından söz etti.

Rami Mahluf sosyal medyada yayınladığı bir paylaşımda Suriye’nin sahil bölgesinde silahlı bir grup oluşturduğunu duyurdu.

Mahluf, bu silahlı grubu kurmaktaki amacının intikam almak değil, Suriye’nin sahil şehirlerindeki sakinleri korumak olduğunu vurguladı.

Mahluf ayrıca, son haftalarda Tuğgeneral Suheyl Hassan ile işbirliği yaparak özel savaş birliklerinden oluşan bir grup topladıklarını ekledi.

Mahluf şu ifadeleri kullandı: “150 bin askerlik 15 tümen kurduk, aynı sayıda yedek kuvvet de oluşturduk. Ayrıca sayıları bir milyona ulaşan halk komiteleri kurduk. Yeni yönetimde katliamlara uğradık ve kendimizi savunma hakkımız var. Eğer o sahte Esad beni ve haklı adamları iktidardan uzaklaştırmasaydı, Suriye çökmeyecekti.”

Mahluf, Colani rejiminden, ülkeyi koruma ve Suriye’nin sahil bölgelerinde güvenliği sağlama konusunda kendisiyle işbirliği yapmasını istedi.

