İran Dışişleri Bakanı, Pakistan ile Hindistan'ı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ''Sayın Erakçi 5 Mayıs Pazartesi günü Pakistan'ı ziyaret edecek. Bu gezi, komşu ülkelerle devam eden istişareler kapsamında çergerçekleştiriliyor.'' dedi.

Bakan Erakçi'nin İslamabad ziyareti çerçevesinde üst düzey Pakistanlı yetkililerle bir araya geleceğini belirten Bekayi, ''Pakistan'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alınacak.'' ifadesini kullandı.

Sözcü Bekayi, Erakçi'nin bu hafta sonu Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.

Erakçi'nin İslamabad ziyaretinin, Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilimin arttığı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.