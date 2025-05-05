İran ve Pakistan dışişleri bakanları bir araya geldi (+Video)

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İslamabad’da Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ve bu ülkenin dışişleri bakanlığından diğer yetkililer tarafından karşılandı.

İki ülkenin dışişleri bakanları arasında resmi görüşmeler şu anda her iki ülkeden gelen heyetler düzeyinde devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi resmi temaslarda bulunmak üzere dün akşam Pakistan'a gitti.

Erakçi, 6 Kasım 2024 tarihindeİslamabad’ı ziyaret etmişti. Bu ziyarette Erakçi, mevkidaşı Muhammed İshak Dar, Pakistan Başbakan Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asim Munir ile görüşerek ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulunmuştu.