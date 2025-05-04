Dışişleri Bakanı Erakçi yarın Pakistan’a gidecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin, Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilimin arttığı döneme, bu ülkeleri ziyaret ederek, her iki ülkenin üst düzey yetkilileriyle görüşmesi planlanıyor.

Diplomatik kaynakların, Pakistan merkezli Sama televizyonuna yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı'nın pazartesi günü üst düzey bir heyetin başında bir günlük resmi ziyarette bulunmak üzere İslamabad'a gideceği belirtildi.

Erakçi, bu ziyaret kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar ile bir araya gelerek önemli görüşmelerde bulunacak.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi dün yaptığı açıklamada, ''Sayın Erakçi 5 Mayıs Pazartesi günü Pakistan'ı ziyaret edecek. Bu gezi, komşu ülkelerle devam eden istişareler kapsamında çergerçekleştiriliyor.'' dedi.

Bakan Erakçi'nin İslamabad ziyareti çerçevesinde üst düzey Pakistanlı yetkililerle bir araya geleceğini belirten Bekayi, ''Pakistan'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alınacak.'' ifadesini kullandı.

Sözcü Bekayi, Erakçi'nin bu hafta sonu Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini de sözlerine ekledi.