Erdoğan: Sırrı Süreyya Önder'e rahmet diliyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder'in vefatından dolayı çok üzgün olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Merhum Önder'in de son dönemde büyük emek verdiği Terörsüz Türkiye menziline vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum."

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisinin 18'inci gününde hayatını kaybeden DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Adıyamanlı Türkmen bir aileden gelmesine karşın Kürt siyasi hareketi içinde yer alan, siyasi duruşunu yeri geldiğinde mizahla harmanlayan, Türkiye siyasetinde sıra dışı bir isimdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan Salı akşamı geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Önder, kaldırıldığı hastanede tedavisinin 18'inci gününde yoğum bakımda yaşamını yitirdi.