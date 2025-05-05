Erdoğan ve Trump İran'la müzakere sürecini görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin ABD ile başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adım atmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın savaşların bitirilmesine ilişkin yaklaşımını desteklediğini, İran ile yürütülen müzakere süreci ve Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Trump’ın 13-16 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmesi planlanmıştı.

CNN’in ulusal güvenlik haberleri muhabiri Alex Marquardt, X hesabından Trump’ın turuna dördüncü durak olarak Türkiye’yi de eklemeyi düşündüğü bilgisini aldığını söylemişti.