ABD: İran ile müzakereler doğru yolda ilerliyor

Axios muhabiri Barak Ravid’in haberine göre, ABD Başkanı’nın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran ile yürütülen nükleer müzakerelerin “doğru bir yolda” ilerlediğini söyledi.

Witkoff’a göre ABD, önümüzdeki günlerde dördüncü tur dolaylı görüşmeleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Witkoff, müzakerelerin bir sonraki turunun yalnızca Başkan Donald Trump’ın Ortadoğu’ya planlanan ziyareti nedeniyle ertelenebileceğini belirtti. Üç turu geride kalan müzakereler, Umman’ın arabuluculuğunda yürütülüyor. Dördüncü turun İtalya’nın başkenti Roma’da yapılması bekleniyor.

Witkoff ayrıca Gazze’de tutulan Siyonist esirlerin serbest bırakılması konusunda da ilerleme kaydedilmesini umduklarını belirtti. ABD’nin Mısır, Katar ve Siyonist rejim ile günlük temas halinde olduğunu vurgulayan Witkoff, Trump’ın bu konudaki çözüm çabalarına büyük önem verdiğini söyledi.