İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran Diyalog Forumu (TDF) kapanış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

''ABD artık gücünü kaybediyor''

Galibaf yeni dünya düzeni hakkında, "Güç, uluslararası ilişkilerdeki en önemli gerçekliktir ve artık yer değişiyor. Amerikan hegemonyasına dayalı küresel düzenden bir geçiş dönemindeyiz. Tarihte hiçbir ülkenin hegemonyası kalıcı olmamış ve olmayacaktır. ABD artık siyasi, ekonomik ve ticari gücünü geçmişte olduğu gibi kullanamıyor. Böylesi bir ortamda diğer bölgesel ve küresel güçlerin rolü artıyor.'' dedi.

''Aksa Tufanı Yeni Ortadoğu planını çökertti''

Filistin direnişinin yürüttüğü Aksa Tufanı operasyonuna değinen Galibaf, ''ABD, Büyük Ortadoğu Projesi ile ülkeleri bölmeye çalışıyordu, ancak başaramayınca Siyonist rejimle normalleşmeye dayalı bir "Yeni Ortadoğu" planını önerdi, o da Aksa Tufanı'yla yenilgiye uğratıldı'' ifadesini kullandı.

Galibaf, ''Bölgedeki istikrarsızlığın başlıca nedeni ve bölgesel koridorların gelişmesinin önündeki büyük engel İsrail'dir.'' açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, ''Bölgede düzenin ve kalkınmanın sağlanması, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak ve bölgedeki diğer ülkelerin gençlerine sürdürülebilir güvenlik, umut ve parlak bir geleceğin sunulmasına bağlıdır.'' diye konuştu.

''Siyonist rejim ve bazı ülkeler, bölgesel aktörleri ortadan kaldırarak ve güvensizlik yaratarak kalıcı çıkarlar elde edemeyeceklerini bilmelidir'' diyen Galibaf, İsrail'in bölgenin istikrarsızlık yaratıp kendi güvenliğini sağlamaya çalıştığını belirtti.