İranlı büyükelçiden Bryansk'taki kaza için Rusya'ya başsağlığı mesajı

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazem Celali, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımda Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir köprünün çökmesi sonucu trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybeden bazı Rus vatandaşları için taziye dileğinde bulundu.

İranlı büyükelçi mesajında, “Trenin raydan çıkmasına ve aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu bazı yolcuların hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bu kazadan dolayı Rusya hükümeti ve halkına, ayrıca kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadesini kullandı.

Celali ayrıca, hastanede tedavi gören yaralılar en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti.

Ne olmuştu?

Rusya’nın batısında, Ukrayna sınırına yakın Bryansk ve Kursk bölgelerinde cumartesi gecesi art arda iki tren kazası meydana geldi. Patlamalar sonucu çöken köprüler, biri yolcu biri yük treni olmak üzere iki trenin raydan çıkmasına yol açtı. Yetkililer, olaylarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiğini, 60’tan fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İlk köprü, cumartesi günü Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde Klimov'dan Moskova'ya giden bir yolcu treninin üzerine çöktü ve can kayıplarına yol açtı.

Saatler sonra yetkililer, Ukrayna sınırında yer alan komşu Kursk bölgesinde ikinci bir trenin, altındaki köprünün çökmesi sonucu raydan çıktığını açıkladı.

Kursk bölgesi vali vekili Alexander Khinshtein pazar günü yaptığı açıklamada, bu olayda bir yük treninin, patlamayla çöken köprü nedeniyle raydan çıkarak altındaki yola savrulduğunu belirtti. Kazanın ardından yangın çıktığını, ancak can kaybı yaşanmadığını ifade etti.