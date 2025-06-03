Ayetullah Hamanei İmam Bakır (a.s) matem törenine katıldı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamanei, Hz. İmam Muhammed Bakır'ın (a.s) şehadet yıldönümü dolayısıyla düzenlenen matem törenine katıldı.

Bugün hicri kameri takvimle 7 Zilhicce 1446, Ehl-i beytin beşinci imamı, Hz. Muhammed Bakır'ın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

İmam Bakır (a.s) bereketli hayatı boyunca İslami ilimleri geliştirme konusunda önemli bir adım atarak birçok öğrenciyi eğitmiştir.

"Bakır" lakabı, ilimde derin ve geniş bilgiye sahip olmasından dolayı verilmiştir.

İmam Bakır (a.s), dördüncü İmam Ali bin Hüseyin'in oğlu (İmam Seccad) ve annesi Fatıma bint Hasan'ın evladı olarak dünyaya gelmiştir. İmam Bakır'ın babası Ali bin Hüseyin de Hz. İmam Hüseyin'in (a.s) oğludur ve Hz. Hüseyin de Hz. Ali'nin (a.z) oğlu, Hz. Fatıma'nın evladıdır. Bu nedenle, İmam Bakır, hem baba hem de anne tarafından Hz. Muhammed'le (s.a.v) akrabalık ilişkisi olan ilk imâmdır.