Devrim Muhafızları: Yeni operasyon Seccil füzeleriyle başladı

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan 11. bildiride, "Gerçek Vaat 3" operasyonunun 12. aşamasında çok ağır Seccil füzeleri kullanıldığını bildirdi.

Devrim Muhafızları'nın, işgal altındaki topraklarda yaşayan Siyonistlere hitaben yayınladığı bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri, son günlerde icra ettiği operasyonlarla Siyonistlerin hava savunma sistemlerini yerle bir etti. Şimdi işgal altındaki toprakların hava sahası İran füzeleri ile insansız hava araçlarına açık durumda.

İran'ın etkili füze operasyonları durmadan devam edecek. Bu kapsamda son günlerde Siyonist rejimin Mossad ve Aman binaları ve askeri hava üsleri hedef alındı." ifadesine de yer verildi.

Devrim Muhafızları, Siyonistleri "İşgal altındaki Filistin topraklarından derhal kaçın" diye uyardı.