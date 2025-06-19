İran'dan Grossi'ye mesaj: İhanet ettin

İran dış işleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekayi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'ye hitaben bir mesaj yayımladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi "(İran tarafından) nükleer silah edinme yönünde sistematik bir çaba gösterildiğine dair hiçbir kanıtımız yoktu." dedi.

Bu itiraf çok geç, Bay Grossi! Bu gerçeği tamamen taraflı raporunuzda sakladınız; bu rapor, üç Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a karşı temelsiz "uyumsuzluk" iddiasında bulunan bir karar çıkarmak için kullanıldı. Sonra, aynı karar, savaş çığırtkanlığı yapan ve soykırımcı bir rejimin İran'a karşı saldırgan bir savaş başlatması ve barışçıl nükleer tesislerimize yasadışı olarak saldırması için nihai bahaneyi sağladı.

Bu suç savaşının sonucu olarak kaç masum İranlının öldürüldüğünü veya yaralandığını biliyor musunuz? Bir uluslararası kamu görevlisinin BM'ye liderlik etmesi bu şekilde mi ölçülüyor?

Bay Grossi, yanıltıcı anlatıların yıkıcı sonuçları vardır ve siz bunlardan sorumlunuz.

Nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine ihanet ettiniz; Ajansı bu haksız saldırganlık savaşına ortak ettiniz; Ajansı, üye olmayan devletlerin elinde, onları NPT'nin 4. Maddesi uyarınca üye olanların temel haklarından mahrum bırakmak için bir araç haline getirdiniz. Hiç vicdanız kaldı mı?!