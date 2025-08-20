ABD ile dolaylı müzakerelerde arabulucu ülke değişebilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile dolaylı görüşmeler, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) ile müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erakçi, ''İran, UAEA ile bağlarını tamamen koparmayacak; Tahran yönetimi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'ndan (NPT) çekilmeye karar verirse, bunu yapacaktır. Ancak şimdilik NPT'de kalmaya karar verdik" dedi.

İran-Avrupa müzakerelerine dair Erakçi, şunları kaydetti:

''Tetik mekanizmasını işletme tehdidinde bulunan üç Avrupa ülkesi ile müzakereler için henüz net bir çerçeve belirlenmiş değil. Önümüzdeki günlerde bu konuda bir toplantı yapmamız mümkün; Avrupalılar da şu anda Tetik mekanizmasının kullanmanın kendilerine veya başkalarına hiçbir faydası olmadığı konusunda hemfikir; Bize göre onlar bu konuda karar verecek konumda değil"

ABD ile yeni müzakere hakkında Erakçi, ‘’Benim kanaatimce Amerikalılar henüz eşit müzakereye girebilecek noktaya gelmedi; Arabulucular vasıtasıyla çelişkili mesajlar alıyoruz; Amerikan tarafı da açıklamalarında çelişkili mesajlar gönderiyor’’ diye konuştu.

Bakan Erakçi, ''ABD ile dolaylı müzakerelerin adresi ve arabulucu ülke değişebilir. Diplomaside her şey mümkün'' diye konuştu.