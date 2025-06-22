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22 Haz 2025 16:14

Azerbaycan'dan ABD'nin İran saldırısına tepki

Azerbaycan'dan ABD'nin İran saldırısına tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ABD'nin İran saldırısı hakkında bir açıklama yayınladı..

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Azerbaycan, endişelerini dile getirerek, ABD ve İran'ı diplomasiye öncelik vermeye çağırıyor.

ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer tesislerine yönelik askeri operasyonunun ardından durumun daha da tırmanmasından derin endişe duyduğumuzu ifade ediyoruz.

Tüm tarafları itidal göstermeye, durumu daha da tırmandırmaktan kaçınmaya ve mevcut sorunları çözmek için diyaloğa ve diplomasiye öncelik vermeye çağırıyoruz.

News ID 1928073

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