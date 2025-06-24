Katil İsrail'in İran saldırsında şehit ve yaralı sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 610 kişinin şehit olduğunu, 4 bin 746 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırıların yol açtığı can kayıpları ve yaralanmalar konusunda yoğun bir çalışma yürütüyor.

İsrail rejimi 13 Haziran günü gece saatlerinde İran'ın stratejik noktalarını hedef alan bir saldırı düzenledi. İran ise Siyonist İsrail'e yüzlerce füze ile karşılık verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirdi.