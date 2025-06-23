Erakçi'nin Türkmenistanlı mevkidaşı ile Aşkabad'da önemli görüşmesi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkmenistan'ın üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Pazartesi günü geç saatlerde Aşkabat'a gitti. Erakçi Aşkabad'da Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov tarafından karşılandı.

Erakçi Türkmen mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Siyonist rejimin ve ABD'nin ülkemize yönelik askeri saldırısının ardından bölgedeki durumu açıklarken, bu saldırının haksız ve yasadışı olduğunu vurguladı.

Erakçi, ABD'nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik saldırısını, Siyonist rejimin ülkemize karşı zayıflığının ve çaresizliğinin bir işareti olarak değerlendirdi.

İran'ın bölgede gerginliğin tırmanmasını istemediğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, ülkemizin El Udeid askeri üssüne yaptığı füze saldırısını, ABD'nin İran'ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik açık saldırganlığına bir yanıt olarak değerlendirdi.

Erakçi"ABD'nin başka bir eylemde bulunması durumunda İran İslam Cumhuriyeti tekrar yanıt vermeye hazır olacaktır."ifadesini kullandı.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov da toplantıda şunları vurguladı:

"Biz İran'ın yakın komşusuyuz ve Siyonist rejimin İran'a saldırısının ilk gününden itibaren buna karşı olduğumuzu ilan ettik. Tarafsız bir ülke olarak Türkmenistan, sorunları çözmek için güç kullanımını ve tehditleri tasvip etmiyor"