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29 Haz 2025 14:26

Sudan'da maden kazası: 50 ölü

Sudan'da maden kazası: 50 ölü

Sudan'ın Nil Nehri eyaletinde meydana gelen maden kazasında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Atbara ve Haya şehirleri arasındaki Howaid çöl bölgesinde bir altın madeninde meydana gelen kazada en 50 işçi hayatını kaybetti.

Altın madeninde toprak kayması nedeniyle göçük oluştuğu aktarıldı.

News ID 1928287

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