Bayramov: EİT üyesi ülkeler arasındaki işbirliği güçlendirilmeli

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 28. Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, bu zirvenin düzenlenmesini üye ülkelerin karşılaştığı zorluklarla başarılı bir şekilde başa çıkmak için iyi bir fırsat olarak değerlendirerek, “Bu formatta istenilen hedeflere planlama ve koordinasyonla ulaşmaya çalışmalıyız ve bu hedefin gerçekleştirilmesinde üye ülkeler arasındaki ortak işbirliği çok önemlidir." dedi

EİT üyesi ülkelerin çeşitli alanlarda işbirliği yapması gerektiğine değinen Ceyhun Bayramov, “Azerbaycan'da Temiz Enerji Merkezi dahil 2 ihtisas kuruluşu var ve bu alanda 2025 hedeflerine ulaşmasını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Üye ülkeler arasındaki eğitim ve bilimsel konulardaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulunan Bayramov, “Çok önemli hedefleri ilerletmek için bölgesel alanlarda, madencilik, transit vb. alanlarda işbirliğinin dikkate alınması gerekiyor” diye konuştu.

Bayramov, “EİT üyesi ülkelerden bazıları denize kıyısı yoktur ve ulaştırma ve turizmin geliştirilmesi yoluyla işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Azerbaycan'ın bu alanda EİT’in rol alabileceği başarılı projeleri var” ifadelerinde bulundu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, ülkesinin taşımacılık kapasitesini artırmaya çalıştığını, bu alanda İran İslam Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler içinde olduğunu ve İran’la transit alanında yatırımları güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Bölge ülkeleri arasında dayanışmaya yardımcı olmak için Avrupa ve Asya arasında daha iyi bir geçiş kurulması gerektiğini vurgulayan Bayramov, “Bu şekilde Asya'dan Avrupa'ya enerji ihracatı gerçekleştirebilir” dedi.