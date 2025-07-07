Yemen: İşgal altındaki toprakları süpersonik füzelerle vurduk

Yemen Silahlı Kuvvetleri, hava savunma sistemlerinin İsrail savaş uçaklarının ülke hava sahasında gerçekleştirmek istediği saldırıları engellediğini ve işgal altındaki topraklara yönelik balistik füze ile İHA saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

El Mesire'ye göre, Yemen ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Hava savunma sistemlerimiz, Siyonist rejim savaş uçaklarının Yemen’in bazı şehirlerini hedef alma planını boşa çıkardı. Yer-hava füzelerle yapılan karşılık sonrası düşman uçakları hava sahamızı terk etmek zorunda kaldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen güçlerinin işgal altındaki Ben Gurion Havalimanı, Aşkelon’daki elektrik santrali ve Aşdod Limanı’nı üç süpersonik füzeyle hedef aldığı, Eilat (Um El-Raşraş) bölgesine ise sekiz insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yemen ordusu, Siyonist rejim ordusunun fırlatılan füzeleri ve İHA’ları etkisiz hale getiremediğini vurgulayarak, “Düşmanın planlarını bozmaya ve uzun soluklu bir savaşa hazırız” mesajını verdi.