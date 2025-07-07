İran’la savaşın fahiş maliyeti Tel Aviv’i krize sürüklüyor

İran ile savaşın ve Gazze’de süren yıpratma savaşının yüksek maliyetleri, Siyonist rejim kurumlarını ciddi bir ekonomik çıkmaza soktu.

Siyonist rejimin güvenlik ve ordu kurumları, savaş harcamalarını karşılayabilmek için 60 milyar şekel gibi benzeri görülmemiş bir ek bütçe talebinde bulundu. Ancak bu talep, hem ekonomi uzmanlarının hem de eski askeri yetkililerin sert uyarılarına neden oldu.

Ekonomi uzmanları ve eski güvenlik yetkilileri, bu boyuttaki bir bütçenin sağlanmasının, Siyonist rejim ekonomisini derin bir krize sürükleyeceğini belirterek, özellikle vergi artışları, kamu hizmetlerinde ciddi kesintiler ve dev bütçe açığına yol açacağına dikkat çekti.

Siyonist rejim Maliye Bakanlığı’nın eski başekonomisti Yoel Navé, bu talebin devlet bütçesinde büyük bir açık oluşturacağını ve bu durumun mali istikrarı sarsacağını ifade etti.

Siyonist rejim ordusunun ekonomi dairesi eski başkanı Ram Aminoah ise, daha önceki taleplerin en fazla 10 milyar şekel civarında olduğunu hatırlatarak, bu kez talep edilen miktarın altı katı olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan, Siyonist rejim Maliye Bakanlığı bu bütçe talebine karşı çıkarak, “Belirsiz ve plansız şekilde yapılacak bütçe tahsisleri, ekonomik büyümeyi ve mali disiplini ciddi şekilde tehdit eder” açıklamasında bulundu.