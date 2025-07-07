Siyonist medya itiraf etti: Filistin füzesi hedefini vurdu

Siyonist rejime ait Kanal 12 televizyonu, dün Gazze Şeridi’nden atılan bir füzenin işgal altındaki Nirim bölgesindeki binalara isabet ettiğini kabul etti.

Haberde, Filistinli direnişçilerin gerçekleştirdiği bu füze saldırısının söz konusu işgal altındaki bölgede maddi hasara yol açtığı belirtildi.

Kanal 12 ayrıca, füzenin 7 Ekim 2023’teki Aksa Tufanı operasyonunun etkilerini onarmak üzere yeniden inşa edilen bir mahalleye isabet ettiğini de itiraf etti.

Yaklaşık iki yıldır süren Gazze’ye yönelik saldırılar ve ağır kuşatma altında olmasına rağmen, Filistinli savaşçılar işgal altındaki topraklara yönelik bireysel eylemlerini ve füze operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.